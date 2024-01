L’assessore Zacchei all’iniziativa sull’endometriosi: “Il ritardo diagnostico è uno dei fattori di maggiore preoccupazione”

"Per questo è importante parlarne, ringrazio quindi l’istituto scolastico e l’associazione per il momento di confronto"

L’Assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei ha presenziato alla presentazione del progetto sull’endometriosi curato dall’organizzazione di volontariato “La voce di una è la voce di tutte”. Presso l’istituto Calamatta, è stato spiegato cos’è questa patologia che colpisce le donne, in Italia, in una percentuale stimata tra il 10 e il 15% delle persone in età riproduttiva. “Come spiegato durante l’iniziativa, il ritardo diagnostico rappresenta uno dei fattori di maggiore preoccupazione e per questo è importante parlarne. Ringrazio quindi l’istituto scolastico e l’associazione per il momento di confronto e invito chi vuol ricevere maggior informazioni a rivolgersi al Telefono Giallo, 800 189 411 attivo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19”, ha dichiarato l’Assessore Zacchei.