L’assessore Roscioni riapre la Ficoncella con gestione “in house”: “Rispettata l’indicazione del Governo”

“La Ficoncella da oggi è riaperta! Abbiamo rispettato l’indicazione del Governo del 1.7 come giorno di riapertura del sito termale, chiuso dal 24.10 sempre e solo per disposizioni governative sull’emergenza Covid”. E’ l’inizio del post dell’assessore all’urbanistica del Comune di Civitavecchia Leonardo Roscioni, il quale annuncia la riapertura dell’importante impianto locale. “Grande lavoro degli Uffici comunali, delle addette, della Ditta, degli incaricati esterni, dei Sindacati, di Sindaco, Giunta e Consiglieri (i ringraziamenti sarebbero troppo lunghi in questa sede, li riserviamo a tempo debito) per farci trovare pronti alla grande e non far perdere a residenti e turisti nemmeno un giorno di quelli utili dalla riapertura!

Con gestione “in house” del Comune (per la prima volta, con tariffe ed organizzazione oggi molto apprezzate…) fino a fine novembre, quando contiamo di aver terminato l’iter burocratico del nuovo affidamento decennale, con un progetto per la Nuova Ficoncella che la renderà davvero ancora più bella, moderna ed attrattiva e che presenteremo presto alla città proprio in questo affascinante e storico sito. Nel frattempo c’è anche il logo (che pubblico) delle pagine Facebook ed Instagram, che sono in preparazione e che fungeranno anche da strumenti informativi di orari ed eventi che contiamo di organizzare sul sito in questi 5 mesi di autogestione”.