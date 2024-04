“Lascio la Lega, non condivido le scelte fatte dal partito regionale, provinciale e locale”

"Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia, il sostegno e per gli apprezzamenti che ha esternato nei miei confronti in numerose occasioni pubbliche. Sarò sempre fiero di essere stato il primo sindaco eletto tra le fila della Lega nel Lazio, quando ancora si chiamava “Noi con Salvini”. Lo dichiara il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando