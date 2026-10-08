Lascia lo zaino sul treno con oltre 2 mila dollari, un santamarinellese lo riconsegna ai Carabinieri

I militari dell'Arma si sono presi immediatamente in carico il caso per risalire al legittimo proprietario: grazie a tempestive e mirate ricerche condotte attraverso fonti aperte e canali web, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il turista statunitense, ancora in viaggio sul territorio nazionale

Riceviamo e pubblichiamo. Una bella storia di senso civico e prontezza operativa si è conclusa felicemente a Santa Marinella, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e riconsegnato integralmente effetti personali, documenti e denaro contante a un turista statunitense, Capitano dei Vigili del Fuoco di Salt Lake City.

Un cittadino residente a Santa Marinella ha notato e recuperato a bordo di un treno regionale, della tratta Civitavecchia-Roma, uno zaino tattico militare dimenticato.

All’interno erano custodi documenti d’identità, carte di credito e la somma contante di 2.340 dollari statunitensi oltre a 90 euro. Dimostrando un esemplare e nobile senso dell’onestà, l’uomo si è recato senza esitazione presso gli uffici della Stazione Carabinieri per consegnare quanto rinvenuto.

I militari dell’Arma si sono presi immediatamente in carico il caso per risalire al legittimo proprietario: grazie a tempestive e mirate ricerche condotte attraverso fonti aperte e canali web, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il Capitano statunitense, ancora in viaggio sul territorio nazionale.

Nella mattinata, presso la Stazione di Santa Marinella, i Carabinieri hanno provveduto alla riconsegna integrale dello zaino e di tutti i valori.

Il turista americano ha espresso profonda gratitudine sia per lo straordinario gesto d’onestà del cittadino che ha restituito lo zaino, sia per l’efficienza e la determinazione dei militari che gli hanno consentito di proseguire la sua permanenza in Italia con totale serenità. Comando Provinciale Carabinieri Roma.