L’artista Stefano Bologna torna ad esporre a Ladispoli

La mostra si terrà dal 6 al 16 marzo 2022 presso la Sala Espositiva sita in via Ancona, nell'ex palazzina Telecom

Stefano Bologna nasce a Roma il 30 dicembre 1936, dopo una lunga vita trascorsa a Roma ha continuato con la pittura, vincendo numerosi premi. Vive attualmente a Cerveteri e, dopo 16 anni, torna ad esporre a Ladispoli dal 6 al 16 marzo 2022 presso la Sala Espositiva sita in via Ancona, nell’ex palazzina Telecom. La mostra, patrocinata dal Comune di Ladispoli e curata dall’Assessorato del Comune di Ladispoli è stata voluta e curata dal Delegato all’Arte Filippo Conte.

“Ancora una volta – afferma l’Assessore alla Cultura Marco Milani – celebriamo il matrimonio tra Ladispoli e l’Arte. E’ da mesi che abbiamo inaugurato la saletta espositiva e da allora non ci siamo più fermati. Stavolta si tratta del bravissimo Stefano Bologna, ma abbiamo in cantiere una lunga serie di mostre. Ringraziamo il delegato all’arte Filippo Conte per il suo costante impegno nell’organizzazione di eventi artistici nella nostra città”.