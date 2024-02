L’arte del vino, tanta partecipazione per l’evento alla Rocca

Ok la sinergia tra il consigliere metropolitano Antonio Giammusso e l’assessore al Turismo del Comune, Simona Galizia

L’arte del vino, fa centro l’evento svolto alla Rocca, grazie alla sinergia tra il consigliere metropolitano Antonio Giammusso e l’assessore al Turismo del Comune, Simona Galizia.

L’iniziativa che la Dmo Etruskey ha organizzato ha visto la partecipazione oltre alle autorità presente di tantissimi cittadini che hanno apprezzato l’evento e la degustazione delle oltre 50 etichette e delle opere messe in mostra. Soddisfatto il consigliere metropolitano Antonio Giammusso che, galvanizzato dal risultato cercherà in breve tempo di promuovere un altro evento che possa mettere ancora una volta in evidenza questo contesto.