L’Arte del Vino, domani alla Rocca degustazione all’insegna del turismo di qualità

Riceviamo e pubblichiamo. Civitavecchia domani diventa la vetrina del vino del Lazio. Ad ospitare l’evento sarà la Rocca, grazie alla sinergia tra il Consigliere metropolitano Antonio Giammusso e l’Assessore al Turismo del Comune, Simona Galizia. L’evento si pone come obiettivo la diffusione della cultura, dell’arte e dell’artigianato locale, collegando il tutto allo sviluppo dell’enoturismo e la scoperta di siti storici della città di Civitavecchia. Il progetto si innesta in un più ampio programma di intervento valorizzazione delle storie e culture locali, già condiviso nel suo intento da altri enti e partner pubblici e privati che perseguono gli stessi obiettivi e finalità di questo evento, come la Dmo Etruskey di cui Civitavecchia è partner.

L’iniziativa che la Dmo Etruskey ha presentato vuole partire proprio dalla valorizzazione del patrimonio artistico, e quello enogastronomico territoriale, per iniziare a ridefinire una nuova offerta culturale per la città rivolta sia ai propri cittadini, ma anche ai turisti, un contesto come quello di Civitavecchia che coinvolge l’intero territorio attraverso un nuovo modo di fare cultura ed enoturismo, nel solco della volontà espressa proprio dal consigliere Giammusso e dall’Assessore Galizia. Da Confcommercio Civitavecchia si fa sentire la voce del vicepresidente Cristiano Avolio, che saluta favorevolmente l’iniziativa di Dmo Etruskey, in quanto va nella direzione di una valorizzazione turistica del territorio anche attraverso il coinvolgimento delle sue aziende.

Il nome dell’evento L’Arte del Vino, vuole legare il mondo del vino alla cultura, all’arte, al territorio. L’allestimento prevede un percorso artistico di opere di vario genere, e oltre 50 etichette in assaggio, il servizio sarà affidato ai sommelier della Fisar delegazione di Civitavecchia. Un’esperienza dunque che coinvolge tutti i cinque sensi all’interno di una narrazione che tiene conto non solo delle specifiche tecniche del vino, ma anche del territorio.

Appuntamento quindi domani, venerdì 9 febbraio 2024 dalle ore 18,00 alle ore 23,00 alla Rocca con Banchi d’assaggio con oltre 50 vini in degustazione. L’ingresso è gratuito, partecipano: Ceretano Sabatino, Azienda Agricola Lopes, Cantina Belardi, Cantine Capitani, Castello di Ceri, Castello di Torre in Pietra, Onorati, Poggio della Stella, Terre del Veio, Valle del Canneto, Via Clodia, Il Noce, Maremma Viterbese, Azienda Agricola Anna Elisei, Azienda Agricola Massimo Tosoni, Casale Poggio Nebbia, Etruscaia, Muscari Tomajoli, Podere Giulio, Tenuta Sant’Isidoro, Terre Giorgini Santa Maria, Valle del Marta, Vinaio 98.3 Il Gesso. Il Comune di Civitavecchia.