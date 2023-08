Largo della Pace, il Pincio si riprende l’area: “Primo passo per migliorare l’accoglienza”

Questa mattina, alla presenza delle autorità marittime è stata siglata la riacquisizione di largo della Pace da parte del Comune, che era rappresentato dall’Assessore ai Trasporti, Dimitri Vitali. “L’amministrazione da oggi è rientrata in possesso di un’area di circa 500 metri quadrati, da mettere a servizio trasporto pubblico non di linea. Si tratta di un primo passo per la riorganizzazione del sistema di accoglienza, con l’obiettivo finale di eliminare lo spettacolo indecoroso cui troppe volte abbiamo assistito. Civitavecchia è un porto importante dell’Italia che deve fornire servizi all’altezza ai crocieristi, come è una città che deve dare ai suoi cittadini una qualità della vita al passo con i tempi. Largo della Pace deve essere il luogo dove creare finalmente questo risultato. Ringrazio perciò il comandante Castaldo e gli uomini della capitaneria, il presidente Pino Musolino e il segretario Paolo Risso dell’Adsp e tutti coloro che hanno reso possibile questo accordo”, ha commentato l’Assessore Vitali.