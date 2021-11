L’Anpi verso il congresso: “Non vogliamo essere un partito, ma realtà anti fascista”. Obiettivo: superare 200 tessere

"Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso - afferma il presidente Giorgio Gargiullo - venerdì ci sarà un passaggio significativo. In questo periodo abbiamo fatti dei progresso rilevanti, nei rapporti sviluppati con le forze sociali, culturali e istituzionali, ma anche nelle relazioni con le scuole"

L’Anpi Civitavecchia si prepara al congresso di venerdì, 26 di novembre, che si terrà presso la Compagnia Portuale. Un appuntamento importante per l’associazione locale che fa il punto sul lavoro svolto fino ad ora. “Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso – afferma il presidente Giorgio Gargiullo – venerdì ci sarà un passaggio significativo. In questo periodo abbiamo fatti dei progresso rilevanti, nei rapporti sviluppati con le forze sociali, culturali e istituzionali, ma anche nelle relazioni con le scuole. Nel congresso si formerà un nuovo comitato direttivo”. L’associazione ricorda anche il traguardo che sta per raggiungere, quello di superare le 200 tessere e anche l’imminente annuncio della nuova sede, di proprietà dell’Ater.