L’Anpi con Adelmo Cervi per raccontare la storia dei Fratelli Cervi

Due giornate ricche di impegni sono state presentate questa mattina dall’Anpi di Civitavecchia durante una conferenza stampa che si è tenuta negli uffici della Compagnia Portuale. A fare da filo conduttore sarà la presenza a Civitavecchia di Adelmo Cervi, figlio Aldo Cervi uno dei sette uccisi dai fascisti nel 1943, ed il suo libro “Io che conosco il tuo cuore” che racconta del rapporto con il padre divisa fra la sua assenza come figura paterna per via della scomparsa quando era appena nato e il lascito storico nella lotta partigiana. «Saranno due giorni molto importanti – afferma il presidente dell’Anpi, Giorgio Gargiullo. La mattina del 14 saremo all’Istituto Marconi e poi alla scuola media Don Milani dove Adelmo Cervi parlerà della lotta antifascista. Alle 12.15 con l’Ater e su spinta dell’associazione “Donne per la 194” ci sarò l’inaugurazione della targa a Irma Bandiera naturalmente nella via che porta il suo nome a Civitavecchia. Il pomeriggio ci sarà poi la presentazione del libro “Io che conosco il tuo nome” all’aula Pucci con la speranza di una risposta importante, compatibilmente con tutti protocolli necessari anti Covid. La mattina del 15 saremo ancora nelle scuole con gli studenti del liceo classico e scientifico a cui seguirà un incontro di Adelmo Cervi con i dirigenti della Compagnia Portuale per poi spostarci a Tarquinia. Crediamo che sia un programma utile e necessario soprattutto per i più giovani e che assume un valore ancora più importante dopo gli eventi di sabato a Roma». «Questo libro, uscito nel 2014 e ristampato più volte, parla di come Adelmo Cervi ha vissuto l’eccidio della sua famiglia in quanto avamposto antifascista e della ricostruzione del nucleo familiare. Punto importante è anche come racconta l’assenza del padre e del suo lascito nella lotta antifascista» ha spiegato Valentina Di Gennaro.