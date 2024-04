L’amministrazione comunale si divide anche sulla Statua del Bacio

Non tutti sono della stessa opinione, ad esempio il consigliere comunale della Lega, Pasquale Marino, proponeva la soluzione "rent&by", per acquistarla definitivamente. Sul tema si registra anche l'intervento di Alleanza Verdi Sinistra

Una proroga per la permanenza della Statua del Bacio ancora per alcuni mesi. L’ultima iniziativa della giunta comunale punterebbe ad una soluzione tampone, con il contratto di affitto dell’opera che scade a giugno prossimo. Non tutti però sono della stessa opinione, fra chi, come ad esempio il consigliere comunale della Lega, Pasquale Marino, proponeva la soluzione “rent&by”, per acquistarla definitivamente. Sul tema si registra anche l’intervento di Alleanza Verdi Sinistra.

“Simona Galizia, assessore alla cultura, dichiara che la decisione finale sul futuro della statua del bacio spetterà alla nuova amministrazione. Sarebbe, infatti, istituzionalmente scorretto che l’attuale giunta, di cui anche lei fa parte, prendesse una tale decisione a poche settimane dal termine del mandato. Questa motivazione è ineccepibile e dimostrerebbe, da parte dell’assessore Galizia, un profondo senso delle istituzioni se non fosse che la stessa non si è posta alcun problema nell’approvare una gara per l’affidamento del cartellone degli spettacoli del Summer Festival della durata di ben tre anni.

In questo caso infatti, l’assessore Galizia non ha avuto remore a prendere impegni, con oneri economici ben più sostanziosi, che ricadranno sulla prossima amministrazione che potrebbe, fra l’altro, non condividere il tipo di spettacoli. Sarebbe stato più opportuno rimandare anche questa decisione di poche settimane anche per evitare il rischio che questa fretta sia stata determinata da motivazioni elettorali. Noi siamo certi che la prossima amministrazione guidata da Marco Piendibene, che convintamente sosteniamo, sarà all’altezza anche della sfida del rinnovamento culturale che questa città richiede”.