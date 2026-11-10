L'”Amerigo Vespucci” torna a Civitavecchia dal 12 al 18 novembre, ormeggerà in banchina 16

“Nei giorni dal 12 al 18 novembre 2026 la Nave Scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana sarà ormeggiata in banchina 16 del porto di Civitavecchia”. Lo riferisce una ordinanza emessa dall’Autorità di sistema portuale e pubblicata dal sito istituzionale del Comune. “A partire dalle ore 9 del giorno 12.11.2026 sino al termine dell’evento (18.11.2026) il molo Sardegna (banchina 4 e 5) e la banchina 16 con gli annessi piazzali sono interdetti al transito/parcheggio di qualsiasi veicolo ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e degli operatori dei servizi tecniconautici che, per ragioni connesse all’inderogabile prestazione delle attività di competenza, debbano raggiungere la stessa banchina; durante le visite pomeridiane aperte alla popolazione la società Port Mobility S.p.A. assicurerà, mediante servizio di navettamento ADM, il collegamento tra il molo Sardegna punto (A) e la banchina n.16 (B) di libera fruizione per i visitatori della Nave Vespucci”.