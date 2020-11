L’Aia Civitavecchia organizza il corso arbitri online

Cambia la modalità di svolgimento del corso arbitri organizzato dalla sezione Aia di Civitavecchia. Con l’aggravarsi della situazione sanitaria legata alla pandemia da covid19, l’Associazione Italiana Arbitri ha sospeso tutta l’attività in presenza in ottemperanza agli ultimi Dcpm del premier Conte. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al prossimo 30 novembre ma le lezioni si svolgeranno in videoconferenza. Il corso, ricorda la sezione locale, è riservato ai ragazzi e alle ragazze che abbiano compiuto alla data dell’esame il 15° anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno. Per informazioni e per le iscrizioni si può contattare il numero telefonico 366/8317999 o visitare il sito internet www.aiacivitavecchia.it.