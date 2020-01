L’aggressore di poliziotto e guardia giurata evade dai domiciliari. Rintracciato e arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno eseguito la misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice del Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di M.G.C., il 42enne arrestato il giorno prima per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo l’arresto del 21 gennaio era stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata di ieri 22 gennaio. Così, nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato, si sono presentati presso l’abitazione per prelevarlo ed accompagnarlo in Tribunale, ma l’uomo si era già allontanato dal proprio domicilio. Dopo una breve ricerca, i poliziotti hanno rintracciato l’evaso e lo hanno condotto in Tribunale. Il Giudice, dopo aver preso in esame i numerosi precedenti dell’uomo in questione, molti riferibili ad episodi di aggressioni simili a quella in valutazione, la sua pericolosità sociale, ma soprattutto il fatto che la misura degli arresti domiciliari non è risultata sufficiente, ha convalidato l’arresto ordinando l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Inoltre, il 42enne è stato anche denunciato in stato di libertà per l’evasione dagli arresti domiciliari.

