“L’Agenda del Benessere” con Laura Zangari ed Emanuela Arcadi

Nuova produzione in webtv di Bignotizie. Prima puntata di L'Agenza del Benessere, consiglio preziosi per stare bene con il proprio corpo. Conduce Claudia Barbàra. In studio la dottoressa Laura Zangari, biologa e nutrizionista ed Emanuela Arcadi, istruttrice di pilates. Buona visione!