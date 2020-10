Ladri a casa del vice sindaco Massimiliano Grasso. Rubati preziosi e abitazione devastata

"I gioielli avevano grande valore affettivo - racconta -. Quando ti devastano casa fuori e dentro è proprio brutto al di là del valore economico di quello che ti portano via. Per entrare hanno smurato a colpi di mazza una inferriata che proteggeva una finestra"

Brutta esperienza per il vice sindaco di Civitavecchia Massimiliano Grasso. Alcuni ladri si sono introdotti all’interno della sua abitazione e hanno rubato i preziosi di proprietà della moglie. Non solo, perchè la casa è stata letteralmente messa a soqquadro, riportando danni significativi. Sul posto i Carabinieri. “I gioielli avevano grande valore affettivo – racconta Grasso -. Quando ti devastano casa fuori e dentro è proprio brutto al di là del valore economico di quello che ti portano via. Per entrare hanno smurato a colpi di mazza una inferriata che proteggeva una finestra”.