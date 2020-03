Ladispoli, sospeso lo Sportello Lavoro

"Resta attivo il servizio via email - afferma l'assessore Lazzeri - i cittadini interessati potranno comunque contattare lo sportello con la posta elettronica all'indirizzo sportello.ladispoli@umana.it"

“A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, lo Sportello Lavoro – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – ha sospeso il servizio fino al 3 aprile. Gli appuntamenti e i colloqui già programmati saranno posticipati ad altra data che sarà comunicata il più presto possibile agli utenti che avevano già fissato l’appuntamento. Resta ovviamente attivo il servizio via email – conclude l’assessore Lazzeri – i cittadini interessati potranno comunque contattare lo sportello con la posta elettronica all’indirizzo sportello.ladispoli@umana.it”.