Ladispoli, sedie job e passerelle per l’accesso al mare al centro del progetto “E…state al sicuro”

L’Amministrazione comunale rende noto che è stata ultimata l’installazione delle passerelle per favorire l’accesso delle persone con difficoltà motoria su tutte le spiagge libere di Ladispoli. Inoltre, come lo scorso anno, saranno disponibili due sedie mare job nelle postazioni della Protezione Civile del lungomare Marina di Palo e della spiaggia libera “Scogliera di Porto Pidocchio”. Le sedie, disponibili per chiunque ne farà richiesta, saranno custodite dalla Protezione Civile e verranno sanificate dopo ogni l’utilizzo. Un’altra occasione per ringraziare i volontari che sono sempre a disposizione della collettività.

Infine su ogni spiaggia libera sono presenti i contenitori per la raccolta differenziata. Utilizziamoli correttamente e rispettiamo il nostro mare.