Ladispoli, salvato surfista a Torre Flavia

“Il progetto “Estate al Sicuro”, realizzato per controllare e monitorare le spiagge per l’emergenza Covid 19, si dimostra un’iniziativa importante sotto molteplici punti di vista ed una vera e propria risorsa che si deve puntare a far crescere” ad affermarlo è il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“Nella giornata di ieri, grazie ad un’azione sinergica tra volontariato, Polizia locale e pronto intervento, è stato infatti possibile soccorrere celermente un surfista sulla spiaggia di Torre Flavia, che è stato poi trasportato dal 118 presso la Casa della salute di Ladispoli per le cure necessarie – racconta Grando -. Per un comune costiero come il nostro è fondamentale poter disporre di un’azione di monitoraggio, segnalazione e pronto intervento sulle spiagge.

A partire da questo fine settimana, oltre ai volontari che presidiano l’arenile, la Croce Rossa sarà presente sul lungomare con degli operatori in bicicletta, pronti ad intervenire in caso di bisogno.

A tutti volontari, come agli agenti della Polizia locale, va il mio ringraziamento e quello della Città di Ladispoli.

Rivolgo un doveroso ringraziamento anche alla Guardia Costiera e agli assistenti bagnanti dello stabilimento “La Baia” che nei giorni scorsi hanno tratto in salvo delle persone che erano in difficoltà a causa della forte corrente”.