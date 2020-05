Ladispoli, ripresa la distribuzione delle mascherine monouso

E’ ripresa questa mattina la distribuzione delle mascherine monouso ad opera delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente.

“Il mio personale ringraziamento va agli amici di Pro Vita e Famiglia Onlus per l’ennesima donazione di mascherine monouso fatte alla nostra città – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al commercio, attività produttive, servizi informatici, servizi anagrafici e comunicazione – e agli instancabili volontari di Fare Ambiente, che sono in servizio presso l’ufficio postale di via Regina Elena ed il laboratorio analisi di via Ancona per contingentare gli ingressi e regolare la fila. Da oggi, con la riapertura di tante attività commerciali e quindi con il prevedibile maggior presenza di cittadini in giro per la città, diventa ancor più importante proteggere le vie respiratorie. Grazie agli amici di Pro Vita e Famiglia Onlus e ai Volontari di Fare Ambiente per il supporto dato alla nostra Città.”