Ladispoli, Margherita Frappa nominata vicesindaco dal sindaco Alessandro Grando

"Ho scelto Margherita Frappa perché ne apprezzo l'impegno, la serietà e la dedizione al lavoro amministrativo. Si è meritata questo incarico, che sono convinto saprà svolgere con responsabilità e spirito di servizio", dichiara il primo cittadino

Riceviamo e pubblichiamo. È stato appena pubblicato il decreto con cui il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha nominato l’assessore alla Cultura e alla pubblica amministrazione Margherita Frappa nuovo vicesindaco della città.

“Ho scelto Margherita Frappa perché ne apprezzo l’impegno, la serietà e la dedizione al lavoro amministrativo. Si è meritata questo incarico, che sono convinto saprà svolgere con responsabilità e spirito di servizio”, dichiara il primo cittadino.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia. Accolgo questa nomina con emozione e senso di responsabilità, pronta a proseguire il mio lavoro per Ladispoli e per i suoi cittadini”, sottolinea Margherita Frappa.

Frappa, dunque, mantiene la delega alla Cultura e da oggi affiancherà il sindaco nel nuovo ruolo istituzionale. Comune di Ladispoli.