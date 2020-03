Ladispoli, il sindaco Grando: “Ringraziamo la ditta Nuova Rapida Srl che ha sanificato a titolo gratuito gli uffici comunali ed il Comando della Polizia locale”

“L’amministrazione comunale ringrazia la ditta Nuova Rapida srl che ha provveduto gratuitamente alla pulizia e alla sanificazione degli uffici municipali di piazza Falcone e del Comando della Polizia locale di via Vilnius”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha rivolto un ringraziamento alla ditta privata di Ladispoli, che in un momento di particolare esigenza di interventi sanitari drastici, a proprie spese è intervenuta in Comune e presso la Polizia locale. “L’apporto degli imprenditori privati – prosegue il sindaco Grando – è un contributo prezioso per gli enti locali in un periodo in cui la collaborazione rappresenta il vero baluardo contro la diffusione del virus. Ringraziamo la ditta Nuova Rapida srl per essersi offerta a titolo completamente gratuito di sanificare ambienti molto frequentati come tutti gli uffici comunali ed il Comando della Polizia locale. In questi giorni sono state diverse le iniziative messe in campo dagli imprenditori di Ladispoli per aiutare la comunità e chi si trova in condizioni di disagio, e altre ce ne saranno in futuro. Il cuore dei Ladispolani è davvero grande e nei momenti difficili è rassicurante sapare di poterci contare”.