Ladispoli, fino al 18 maggio le domande per le imprese dei rimborsi per i dispositivi di protezione individuale

C’è tempo fino al 18 maggio per prenotare il rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale per contrastare l’emergenza Covid-19.

“All’interno del bando “Impresa SIcura” attivato da Invitalia in attuazione del Decreto Cura Italia – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – è prevista la possibilità di avere un rimborso economico, sottoforma di contributo a fondo perduto, per un importo massimo di 500 euro per ciascun addetto, per le spese sostenute a partire dal 17 marzo”.

Sarà possibile effettuare la prenotazione del rimborso fino al 18 maggio, attraverso una procedura telematica al link https://prenotazione.dpi.invitalia.it/ , successivamente saranno pubblicate le aziende ammesse al contributo che quindi procederanno con la presentazione della domanda vera e propria.

“I contributi – prosegue l’assessore Lazzeri – potranno essere richiesti per l’acquisto di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione quali tute e/o camici, calzari e/o sovra scarpe, cuffie e/o copricapo, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici”.