Ladispoli, ecco i finalisti del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”

E’ iniziato il conto alla rovescia per la IX^ edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”. Martedì 8 dicembre, la cerimonia di premiazione “a distanza” come previsto dal DPCM che vieta manifestazioni ed assembramenti. “Come ogni anno – spiega Walter Augello, segretario del Premio – questo per noi è il momento più difficile, ma come in tutte le competizioni bisogna scegliere chi merita di vincere. É stato arduo per i giurati decidere le opere migliori, tutte avrebbero meritato il massimo riconoscimento.”

Le opere presentate dicono chiaramente che il futuro della prosa narrativa , del giallo e dei racconti è nelle mani di scrittori di straordinario talento.

“Questo è veramente incoraggiante per tutti noi. La giuria, – prosegue Augello – ha inoltre voluto assegnare premi speciali per alcune opere che hanno partecipato e che hanno colpito particolarmente i giurati.

Purtroppo la cerimonia di premiazione di questa edizione non potrà avvenire in presenza a causa del virus covid-19, ci dispiace perché come nostro solito avevamo già organizzato una bella cerimonia e soprattutto ci dispiace non poter incontrare di persona gli scrittori, la manifestazione finale per noi è sempre un momento piacevole di scambio e di festa e privarcene ci addolora. Ringraziamo tutti i partecipanti al IX° Premio Letterario “Città di Ladispoli”, siete stati tanti e ci preme ribadire che tutti avreste meritato di vincere.”

Queste le liste dei finalisti, rigorosamente in ordine alfabetico

FINALISTI SEZIONE – LIBRO DI PROSA EDITO

MARIKA CAMPETI – LO SCORPIONE DORATO

FRANCO CASADIDIO – IL VOLO DEL CANARINO

GIUSEPPINA MELLACE – IL QUADRO DI NORMA

FABRIZIO OLIVERO – IL PREZZO DELLA LIBERTÀ

LUCIA POZZI – SOGNANDO RANIA

FINALISTI SEZIONE – LIBRO GIALLO EDITO

CARLOMANNO ADINOLFI – L’OCCHIO DEL VATE

IDA FERRARI – PARIS NOIR

DAVIDE LAZZERI – L’ULTIMO SEGRETO DI PAGANINI

FRANCOIS MORLUPI – IL COLBACCO DI SOFIA

ROBERTO VAN HEUGTEN – ASIA

FINALISTI SEZIONE – LIBRO DI RACCONTI EDITO

GIOVANNI B. ALGIERI – LA PRIMA LUNA STORTA

VITTORIO CASALI – PENSIERI E RACCONTI

MASSIMILIANO IVAGNES – QUESTIONI DI COSCIENZA

ROBERTA MEZZABARBA – LE STORIE MANCANTI

ANNA PASQUINI – QUANDO ANDAVO IN BICICLETTA

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

DANILO CATALANI – GLI IMPERSEGUIBILI

ALESSANDRA CINARDI – VITA E LA PIRAMIDE OCCULTA

MATTEO EDOARDO PAOLONI – IL FORNICAIO

ANGELO PARATICO – LA SETTIMA FATA

LUANA TRONCANETTI – LA CUOCA