Ladispoli, donate 400 mascherine da “Pro Vita e Famiglia Onlus”

"Con l'aiuto dei volontari delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – le abbiamo distribuite lunedì pomeriggio a tutte le persone che erano in fila in piazza Falcone per consegnare il modulo cartaceo per la richiesta dei Buoni Spesa"