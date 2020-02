Ladispoli, domenica la sfilata dei carri di Carnevale

Anche quest’anno Ladispoli festeggerà il Carnevale in grande stile.

“Giovedì grasso, 20 febbraio – afferma l’assessore alla cultura Marco Milani – piazza Rossellini si animerà con il Carnival Party in un tripudio di coriandoli, baby dance, mascotte e trucca bimbi. Domenica 23 sarà la volta della grande sfilata che partirà alle ore 15.00 da Piazzale Roma (Stazione FS), percorrerà Viale Italia per poi arrivare in Piazza Rossellini per una Mega Festa con l’Holi Color. Martedì grasso, il 25 febbraio, Piazza Rossellini si animerà di nuovo con il Carnival Party in un tripudio di coriandoli, baby dance, mascotte e trucca bimbi. Foto per tutti, spettacoli di magia e tanto divertimento”.