Domenica 26 gennaio i Maestri del Gusto, Ambasciatori Doc Italy si alterneranno nella Sala Comunale di Via Ancona svelando Segreti, Sapori&Saperi in lezioni gratuite di Alta Cucina con la Chef Laura Marciani, di Alta Pasticceria con il Maestro Cristiano Catapano, di Pizza d’Autore col Maestro Vincenzo Florio & di Cioccolateria con il Maestro Ciro Chiazzolino.

Grazie al patrocinio e al supporto del Comune di Ladispoli e dell’Assessore al Commercio Francesca Lazzeri per un giorno Ladispoli sarà la Capitale delle Eccellenze.

Quattro Guru del Gusto uniti per il Salvamamme.

Le portate cucinate durante gli Showcooking verranno vendute con offerte libere e il ricavato verrà donato “interamente” all’Associazione Salvamamme.

“Salvamamme” è un progetto unico: crediamo nella solidarietà come valore fondante della persona e anima dell’intervento immediato e concreto su quello che serve e quando serve: il giorno. la notte, le domeniche…un telefono sempre acceso…”Salvamamme” è un mondo dinamico: cresce ogni giorno stringendo a sé mamme e famiglie alla deriva”.

