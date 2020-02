Ladispoli, dal 2 marzo il rilascio dei certificati diventa telematico

"La certificazione on line – conclude l'assessore Lazzeri - è un altro obiettivo raggiunto per la Città e per l'amministrazione, sempre attenta alle esigenze e alle richieste dei cittadini. Ci sono voluti alcuni mesi per risolvere dettagli tecnici, ma grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti interessati al servizio siamo pronti per partire"

Dopo la prenotazione on line per i servizi anagrafici, partita a dicembre scorso, anche il rilascio dei certificati diventa telematico.

“Da lunedì 2 marzo sarà possibile stampare da casa i certificati anagrafici – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri – non sarà quindi più necessario recarsi allo sportello con appuntamento per richiedere i certificati, lo si potrà fare autonomamente, accedendo al sito con lo Spid o con la Carta Nazionale dei Servizi – Tessera Sanitaria abilitata per i servizi, come previsto dalla legge.”

Da lunedì 2 marzo quindi si ridurranno ulteriormente le file allo sportello anagrafe e si darà la possibilità ai cittadini di avere i certificati in tempo reale. “La certificazione on line – conclude l’assessore Lazzeri – è un altro obiettivo raggiunto per la Città e per l’amministrazione, sempre attenta alle esigenze e alle richieste dei cittadini. Ci sono voluti alcuni mesi per risolvere dettagli tecnici, ma grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti interessati al servizio siamo pronti per partire”.