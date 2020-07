Ladispoli, da stasera via alla rassegna cinematografica all’aperto “Frontera”

Mercoledì 15 luglio aprirà i battenti l’Arena firmata “Frontera” e voluta dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, in via Ivon De Begnac, realizzata nell’area antistante l’ingresso del teatro Vannini.

Il cartellone dei film sarà stellare con alcune anteprime che delizieranno gli spettatori.

“L’estate ladispolana – ha commentato l’assessore alla cultura e spettacolo, Marco Milani – quindi si arricchisce di un appuntamento, che si protrarrà sino a settembre, ormai tradizionale, in attesa della grande riapertura dell’Auditorium Freccia entro la fine dell’anno. Ad agosto sarà protagonista il Caravaggio con due imperdibili mostre che vedranno come ospite d’onore il Maestro Guido Venanzoni, attualmente ospite di Vittorio Sgarbi a Sutri con una mostra delle sue opere. La Grottaccia è quasi sold out per tutti gli spettacoli previsti in cartellone, mentre la Mostra Mercato Artigianale di “Nuova Luce” sta riscuotendo successo e consensi ovunque. Market on the street allieta i week end su Viale Italia, tra colori e profumi tipicamente ladispolani. L’estate perfetta per lasciarsi alle spalle il brutto periodo appena trascorso”.