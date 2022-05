Ladispoli, chiesta una seconda ambulanza per il periodo estivo

Il Comune di Ladispoli ha annunciato la richiesta all'Ares 118 di potenziare il servizio delle ambulanze in dotazione alla postazione di via Aurelia

“Nell’imminenza della stagione estiva, che secondo le previsioni vedrà a Ladispoli l’arrivo di decine di migliaia di villeggianti, l’amministrazione comunale ha ufficialmente chiesto all’Ares 118 di potenziare il servizio delle ambulanze in dotazione alla postazione di via Aurelia. È stato inoltre richiesto di valutare la proposta di rendere operative, senza soluzione di continuità, le ambulanze anche in inverno”.

Con questa nota congiunta il Sindaco Alessandro Grando e il Delegato alla Sicurezza Alessandro Lombardi hanno annunciato di aver segnalato all’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria la necessità di avere rapidamente due ambulanze operative 24 ore su 24 per garantire interventi tempestivi nella stagione estiva, quando il territorio di Ladispoli aumenterà considerevolmente la popolazione residente.

“Attualmente –spiega Grando– nella nostra città sono presenti due equipaggi dell’Ares 118, di cui uno soltanto in servizio per 24 ore, il secondo solamente nelle 12 ore diurne, fino alle ore 20:00. E’ evidente che durante stagione balneare, nonostante il lodevole impegno del personale medico e sanitario, una sola ambulanza in servizio continuo non può essere sufficiente, ricordando oltretutto che alla postazione di Ladispoli fanno riferimento anche gli abitanti di Cerveteri. Proprio per questo, considerando che la popolazione residente di Ladispoli e Cerveteri ha ormai abbondantemente oltrepassato gli 80 mila abitanti, appare evidente che sia necessaria una risposta adeguata, considerando l’innegabile assenza nelle vicinanze di strutture di Pronto Soccorso. Riteniamo che una seconda ambulanza in servizio 24 ore su 24 possa realmente fare la differenza e siamo certi che l’Ares 118 prenderà in considerazione la nostra richiesta”.