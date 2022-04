Ladispoli, Cerveteri e Allumiere verso le comunali di giugno. Poche novità, molti “usati sicuri”

Si preannuncia un'estate calda in diverse realtà del territorio. Candidati già pronti e movimenti in corso, soprattutto in collina

Sarà un mese di giugno intenso per la politica del territorio. A votazione tre Comuni del comprensorio, Ladispoli, Cerveteri e Allumiere. Abbastanza delineati gli schieramenti nei primi due comuni, più fumosa la situazione in collina. Ma andiamo per gradi perché a Ladispoli l’attuale sindaco Alessandro Grando si ripropone con un centrodestra sulla carta unito. A sfidarlo due blocchi di centrosinistra, la dem Silvia Marongiu, sostenuta da una serie di liste civiche, Leu e anche dal Movimento 5stelle e Alessio Pascucci, che dopo due consiliature a Cerveteri cerca il colpaccio nella città limitrofa, puntando su civiche e Azione di Carlo Calenda. Da capire se la concorrenza a sinistra avrà un effetto positivo per chi andrà al ballottaggio oppure se i due candidati “si pesteranno i piedi”. L’eredità di Pascucci, almeno come candidata spetta all’assessore all’ambiente e vice sindaco Elena Gubetti che fungerà da termometro dell’elettorato sull’operato del primo cittadino uscente. Dall’altra parte un ritorno di un vecchio volpone della politica civitavecchiese, Gianni Moscherini, già sindaco di Civitavecchia e soprattutto ex presidente dell’Autorità Portuale. Dopo l’esperienza da consigliere comunale di Tarquinia, Moscherini prova a riprendersi una poltrona da amministratore e potrà contare sull’appoggio della coalizione di centrodestra. Ad Allumiere la svolta potrebbe essere la candidatura dell’ex sindaco di Tolfa Luigi Landi che andrebbe a sfidare l’attuale primo cittadino Antonio Pasquini. Chi sosterrà Landi? Tutta l’opposizione all’attuale maggioranza, Rifondazione, Leu, ex Movimento 5 stelle, l’associazione Fontana Tonna, l’area socialista, Forza Italia. Tutti tranne Fratelli d’Italia che attraverso il consigliere comunale Alessio Sgriscia ha già preso le distanze: “Landi è persona che stimo ma non ritengo sia una candidatura opportuna per la situazione attuale di Allumiere”.