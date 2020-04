Ladispoli, attivato il conto corrente per le donazioni

I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere le famiglie che a seguito dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 non riescono più a soddisfare i bisogni primari

In questi giorni abbiamo ricevuto numerose richieste da parte di cittadini che vogliono dare un contributo economico per essere di sostegno alle famiglie in difficoltà.

E così, come consentito dall’ordinanza n.658 del 29 marzo, abbiamo attivato presso il nostro tesoriere un apposito conto corrente intestato al Comune di Ladispoli.

I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere le famiglie che a seguito dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 non riescono più a soddisfare i bisogni primari.

A nome della città ringrazio in anticipo tutte le persone che effettueranno una donazione, grande o piccola che sia.

In questo momento c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Il Sindaco

Alessandro Grando

IBAN: IT95 T030 6905 0201 0000 0300 109

Intestazione:

Comune Di Ladispoli – Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus

Causale:

Comune di Ladispoli – Sostegno emergenza Coronavirus

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Roma – Via Del Corso 226

BIC: BCITITMM