Ladispoli, aggiudicato l’affidamento per la copertura della tribuna dello stadio Angelo Sale

“Siamo lieti di annunciare agli sportivi della nostra città che è stato aggiudicato l’affidamento dei lavori per la realizzazione della copertura della tribuna dello stadio Angelo Sale. L’iter è stato complesso a causa anche dei ritardi provocati dall’emergenza sanitaria, finalmente gli interventi potranno essere avviati dalla ditta che ha vinto l’appalto”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando a seguito della pubblicazione della determina che prevede un impegno di spesa di 87 mila euro per la realizzazione della copertura che permetterà ai tifosi del Ladispoli di seguire le partite senza più i disagi causati dalle intemperie e dal solleone.

“Era un impegno – prosegue il sindaco Grando – che avevamo assunto sin dall’insediamento in Comune, i lavori dovrebbero essere completati entro poche settimane. Ringraziamo l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ed il consigliere comunale Giovanni Ardita che, per conto dell’amministrazione, hanno costantemente seguito l’iter burocratico della pratica, di concerto con gli uffici competenti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato ai rapporti con le società calcistiche Giovanni Ardita.

“Con la copertura dello stadio Angelo Sale giunge a compimento il lungo lavoro avviato dall’amministrazione comunale per migliorare lo stadio Angelo Sale. Dopo la costruzione della tribuna per i tifosi ospiti, la ristrutturazione degli spogliatoi e degli altri locali e gli interventi messi in atto di recente anche dalla nuova proprietà del club rossoblu, ora possiamo dire che lo stadio di Ladispoli è uno dei più moderni e funzionali di tutta la regione. Un grazie anche al Credito sportivo che ha erogato il finanziamento per la realizzazione della copertura”.