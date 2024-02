“L’accesso all’area pedonale di Parco Leonardo sarà sorvegliato dall’Associazione Nazionale Carabinieri”

“Restituiamo sicurezza e vivibilità alla cittadinanza: l’accesso all’area pedonale di Parco Leonardo sarà finalmente controllato”. Lo annunciano, in una nota stampa, Stefano Calandra, capogruppo della Lega e Monica Picca, commissario della Lega a Fiumicino.

“Questo sarà possibile – spiegano – perché abbiamo raggiunto, insieme al Sindaco, un accordo con l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC). I volontari, infatti, dal 1° marzo 2024 presiederanno l’ingresso per verificare e controllare che non accedano auto non autorizzate. La questione aveva sollevato molte polemiche e preoccupazioni fra i residenti, che chiedevano a gran voce una regolamentazione in nome della sicurezza del quartiere e di chi lo vive. L’accesso incontrollato rappresenta, infatti, un pericolo e siamo intervenuti su questo proprio perché la sicurezza dei cittadini è prioritaria”.

“Siamo convinti – concludono Picca e Calandra – che l’Associazione Nazionale Carabinieri svolgerà un ottimo lavoro, tutelando l’incolumità e la serenità dei residenti della zona”.