La vice sindaca Stampella: “Investito un uomo in paese, il responsabile si faccia avanti”

“Alle ore 17.35 circa, un auto colore grigio, modello Alfa Romeo, Giulia o Giulietta, ha investito a gran velocità un uomo di Allumiere che si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Civitavecchia”. La denuncia arriva dalla vice sindaca Marta Stampella. “Il sinistro è accaduto in Via Sant’ Antonio, alle spalle del Parco del Risanamento, direzione centro del paese. L’auto non si è fermata e ha rischiato di investire altre persone che transitavano ai bordi della strada. Sono stati raccolti pezzi dell’auto che potrebbero consentire di ricondurci al conducente dell’auto, le forze dell’ordine stanno visionando i filmati della sicurezza, tuttavia si chiede la massima collaborazione di tutti coloro che avessero assistito o visto l’auto transitare, affinché la testimonianza sia resa prontamente ai vigili e alle forze locali per consentire di individuare il responsabile. Invitiamo il responsabile dell’accaduto a presentarsi volontariamente anche al fine di evitare conseguenze più gravi”.