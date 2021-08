La Vecchia vuole ballare la samba, è caccia aperta al brasiliano Renan Pippi

Renan Pippi, è lui il grande obiettivo per l’attacco del Civitavecchia Calcio 1920. Operazione che sarebbe ad un passo dalla sua definizione, con il giocatore carioca, attualmente a casa, in Brasile, che potrebbe sbarcare a Fiumicino già entro questa settimana. Nato a Nova Palma, oramai quasi 37enne, ha iniziato a muovere i primi passi di qualità in patria nelle giovanili del Gremio. Poi l’approdo nel Belpaese, dove ha militato nel Pomezia come ultima esperienza italiana. Ma di lui si ricordano molto bene anche a Monterosi, fu protagonista della cavalcata in serie D e di una serie straordinaria di realizzazioni, alla Viterbese, con la Lupa Roma e nell’SFF Atletico. È alto 1,84 centimetri, abile sia in area di rigore che in appoggio ai compagni. Il Presidente Patrizio Presutti e il DS Daniel D’Aponte sperano di chiude l’affare a stretto giro di tempo.