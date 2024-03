La Vecchia torna a sorridere in trasferta, battuta la Pescatori Ostia 3-2

Il Civitavecchia torna al successo in trasferta, nella 28esima giornata in Eccellenza. La squadra di Raffaele Scudieri ha sconfitto la Pescatori Ostia con il risultato di 3-2. Primo tempo con protagonista Manuel Vittorini, autore di una doppietta, le reti messe a segno al 10′ e al 21′. Nel secondo tempo i padroni di casa si rifanno sotto, segnando con Valentini al 53′. Grandi chance sprecate per i nerazzurri, prima del terzo gol siglato da Legante e dalla rete che fissa definitivamente il punteggio sul 3-2 di De Santis su calcio di rigore.