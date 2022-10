La tragedia del centauro Rossetti, indagine sulla dinamiche dell’incidente. Il fiume dei post social

La polizia, accorsa sul luogo dell'incidente sabato notte per effettuare i rilievi di rito, sta cercando di capire la dinamica dell'incidente, con l'uomo che è stato trovato ben distante dalla sua moto

Un sabato notte da dimenticare. La morte del centauro 47enne Marco Rossetti ha squarciato la serenità di tanti amici e conoscenti dell’operaio di Csp. Era addetto all’igiene urbana ed era molto conosciuto in città. La polizia, accorsa sul luogo dell’incidente sabato notte per effettuare i rilievi di rito, sta cercando di capire la dinamica dell’incidente, con l’uomo che è stato trovato ben distante dalla sua moto. Mezzo che avrebbe impattato violentemente contro un’auto parcheggiata su viale Garibaldi. Tanti i messaggi di cordoglio e condoglianze sui social, specialmente Facebook. Post che hanno iniziato ad essere pubblicati dalle prime ore della domenica mattina, ma che sono aumentati in maniera esponenziale con il passare delle ore.