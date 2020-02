La Sweet Faces si esibisce a Italia’s got talent su Canale5

La Sweet Faces dei maestri Emanuela Cecconello e Josè Antonio Carrasco, si prende nuovamente la scena nazionale. Mercoledì prossimo i talentuosi ragazzi della band Tic Tac, fenomeni ormai riconosciuti dell’Hip Hop europeo, si esibiranno nel celebre programma di Canale 5 Italia’s got talent. Un nuovo riconoscimento per la Sweet Faces che continua ad inanellare esperienze dall’altissimo valore tecnico. “Siamo molto soddisfatti dei miglioramenti che stanno facendo i ragazzi anno dopo anno – commentano gli istruttori Cecconello e Carrasco -. Come sempre queste avventure dalla grande visibilità mettono una grande pressione ma al tempo stesso sono un palcoscenico ideale per l’hip hop”. A seguire i nomi dei ballerini: Elisa Santi, Flavia Fazi, Rebecca Caucci, Aurora Tintori, Alessandro Iacomino, Cristian Leoni, Ulderico Governatori, Lemy Fantaccini, Aurora Gorla, Giada Gorla, Giulia Santi, Elena Tartaglia, Giulia Sacchetti, Daniele Moscatelli, Patrizio Sbordoni.

