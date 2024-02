La SteMar chiede di rigiocare la partita contro Frassati Ciampino

Riceviamo e pubblichiamo. In riferimento alla gara in oggetto, per la quale si chiede l’annullamento del risultato, si espone quanto segue: al momento della procedura di riconoscimento, il primo arbitro ha fatto notare al nostro atleta Mattia Gianvincenzi, reduce da una frattura al naso, che non avrebbe potuto utilizzare la maschera protettiva a disposizione (peraltro costata non poco a questa società) perché vietato dall’attuale normativa a fronte di una presunta nota pervenuta proprio nei giorni scorsi agli arbitri. L’atleta in questione ha provato nell’ultima parte del secondo quarto a giocare senza maschera, rimanendo in campo per poco più di 3 minuti, ma poi non è più rientrato perché non si sentiva sicuro. Ovviamente tutto il nostro staff, non conoscendo la materia specifica e soprattutto la nota di cui parlava il primo arbitro, non ha preannunciato a fine partita sul referto che si sarebbe presentato ricorso. Oggi, andando a leggere sia il regolamento tecnico al punto 4.4.2. peraltro richiamato dallo stesso primo arbitro nel colloquio pregara durante il quale aveva escluso l’utilizzo della maschera di protezione e sia, soprattutto, la nota del Commissioner CIA, dottor Luigi Lamonica, che conferma chiaramente quanto indicato dal suddetto punto 4.4.2. del regolamento tecnico, ci siamo resi conto che da parte della direzione della gara è stato preso un enorme abbaglio che ha pesantemente danneggiato la nostra squadra, privandola di una rotazione importante, considerando che l’atleta Mattia Gianvincenzi, peraltro vice capitano, è tra i giocatori più esperti della formazione. Si chiede pertanto, alla luce di quanto esposto, di disporre la non omologazione della gara in oggetto e la sua ripetizione. Si allegano copia dell’articolo 4.4.2. del regolamento tecnico e nota successiva del Commissioner Cia. ASD CESTISTICA CIVITAVECCHIA – Il Presidente Stefano Rizzitiello.