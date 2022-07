La stazione cade a pezzi: una parte di cornicione colpisce una turista

Paura quest’oggi alla stazione di Civitavecchia per un pezzo di cornicione che è caduto dal muro, una parte dell’intonaco ha colpito una turista che passeggiava sul marciapiede. Fortunatamente la donna non sembra in grave condizioni, medicata dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno transennato l’area lungo la via interessata, i Carabinieri e il sindaco Ernesto Tedesco.