“La statua trovata in mare? È mia, l’ho comprata in un negozio cinese”

“Quella parte di statua non è altro che il resto di una imitazione che ho comprato in un negozio cinese sito in zona industriale”. Lo afferma l’imprenditore Mario Benedetti che spegne gli entusiasmi dopo il ritrovamento di due giorni fa da parte dell’associazione nazionale polizia di stato gruppo Civitavecchia. Che aveva “scovato” la parte di statua nel fondale della Marina, molto vicino alla riva. “Era li perché qualche vandalo l’ha divelta e poi buttata in mare – racconta Benedetti -. La parte superiore potrebbe essere fra gli scogli, un mio amico l’ha vista qualche tempo fa”.