“La Statua del bacio? La rimozione avverrà con l’arrivo della nuova amministrazione”

“Nel completo silenzio generale, il periodo della permanenza della statua sul nostro territorio sta volgendo al termine, e come da prassi, la rimozione avverrà con l’arrivo della nuova amministrazione, senza che questa possa opporsi o decidere liberamente se tenerla o lasciarla andare. Sembra che la proprietà della ‘Statua del Bacio’, situata in Piazza della Vita, non abbia intenzione di prolungare la permanenza dell’opera sul nostro territorio e che i tentativi di trattenerla non abbiano dato i risultati sperati. L’unica possibilità per trattenere la statua sembrerebbe essere l’acquisto della stessa, per il quale, secondo indiscrezioni, è stata richiesta una cifra spropositata. Per fugare ogni dubbio, ho inviato oggi una richiesta di accesso agli atti al fine di fare chiarezza su una questione che nel 2014 ha diviso l’opinione pubblica, mettendo in difficoltà l’amministrazione M5S appena insediata, alla quale sono state attribuite responsabilità che in realtà appartenevano ad altri. Si faccia chiarezza immediatamente e si informi la cittadinanza in piena trasparenza sul destino dell’opera e sulle opzioni percorribili”.