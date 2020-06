La stagione balneare riparte. Buon afflusso a Santa Marinella nonostante il covid-19

Le tante persone che si sono riversate in spiaggia per il primo sole della bella stagione si sono comunque comportati apparentemente bene: persone distanziate il giusto e pochi o zero assembramenti

Il giorno di festa, l’anniversario del 2 giugno 1946 ha generato un afflusso significativo di bagnanti sulle spiagge. A cominciare da Santa Marinella, dove gli arenili sono stati ben frequentati nella giornata di oggi, come d’altra parte lo era stata quella di domenica scorsa. Insomma, sebbene il covid-19 sia sempre un fardello di preoccupazione, la gente ha ripreso a vivere più o meno normalmente. Le tante persone che si sono riversate in spiaggia per il primo sole della bella stagione si sono comunque comportati apparentemente bene: persone distanziate il giusto e pochi o zero assembramenti.