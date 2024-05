La segretaria Pd Elly Schlein sarà a piazza Fratti il 18 maggio

E’ tempo di big nazionali che arrivano nei territori per la campagna elettorale, per le europee ma anche per le comunali. Se il Movimento 5 stelle ospiterà il suo leader Giuseppe Conte, con ogni probabilità il 27 maggio, sabato prossimo, ovvero sia il 18 maggio, arriverà a Civitavecchia la segretaria nazionale Elly Schlein. L’appuntamento sarà alle 18,30 a piazza Fratti, insieme al candidato sindaco Marco Piendibene.