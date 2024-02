“La sede elettorale sarà una come una casa di ascolto per i cittadini”

Paolo Poletti ha presentato la nuova sede elettorale in galleria Garibaldi. Ieri l'ex generale della Guardia di Finanza, candidato sindaco alle prossime comunali, era insieme ad esponenti nazionali e regionali di Forza Italia

Paolo Poletti ha presentato la nuova sede elettorale in galleria Garibaldi. Ieri l’ex generale della Guardia di Finanza, candidato sindaco alle prossime comunali con la lista Leali, Legali Liberi, era insieme ad esponenti nazionali e regionali di Forza Italia. Tra gli altri il senatore Claudio Fazzone, i consiglieri regionali Giorgio Simeoni e Fabio Capolei. Non il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, che ieri ha ufficialmente preso le distanze. “Questo sito diventerà la casa di ascolto per i cittadini di Civitavecchia”.