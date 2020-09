La scuola Dasti domani non riaprirà.

Corsa contro il tempo per riaprire le aule. Lavori non finiti e domani la scuola media Dasti non riaprirà, così si legge sulla stampa locale. Una nota dell’istituto recita ” Si comunica che lunedì 28 settembre gli alunni delle classi prime sezioni A B C E del plesso Dasti svolgeranno le lezioni presso la sede Sacconi”.

Secondo quanto trapela i problemi principali riguarderebbero l’impianto elettrico, gli infissi e le opere in muratura. Non sarebbero bastati dunque né i 6 mesi precedenti in cui le scuole sono rimaste chiuse, né lo slittamento di ulteriori 15 giorni per far sì che le scuole potessero essere funzionali alle sopravvenute esigenze legate al Covid.

Ancora nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale soprattutto dagli assessori delegati al tecnologico e alla pubblica istruzione Benedetti e Iacobini.

Situazione incerta da martedì.