“La scomparsa di Carlo De Paolis lascia un grande vuoto nella comunità di Civitavecchia. Una figura stimata e apprezzata per il suo valore umano, oltre che per il prezioso lavoro di ricerca con cui ha custodito e raccontato la storia della nostra città”.

Lo dichiara Massimiliano Grasso, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Civitavecchia.

“I suoi numerosi libri e le sue pubblicazioni – prosegue Grasso – rappresentano un patrimonio che resterà a disposizione delle generazioni future: pagine che ci aiutano a conoscere le nostre radici e a comprendere meglio l’identità di Civitavecchia. A questo impegno ha dedicato passione, rigore e un profondo amore per la città, conquistando una considerazione che va ben oltre i suoi confini.

Altrettanto importante è stato il suo impegno per Santa Fermina. Per quarant’anni alla guida del Comitato diocesano dell’Associazione, ha contribuito a mantenere viva una tradizione che unisce fede, storia e senso di appartenenza. Tra i principali artefici del gemellaggio con Amelia, ha lavorato per rafforzare il legame tra le due comunità nel nome della comune patrona, lasciando un’eredità culturale e spirituale preziosa.

A nome mio e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – conclude Grasso – esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Civitavecchia gli deve molto e ne conserverà con gratitudine il ricordo”.

Il presidente, il direttivo e tutto il comitato diocesano dell’Associazione Santa Fermina, appresa la triste notizia della scomparsa di Carlo De Paolis, intendono esprimere il proprio più profondo e sentito cordoglio. Uomo di straordinaria cultura, storico presidente che ha guidato con dedizione e passione l’associazione per ben 40 anni, De Paolis è stato la figura chiave e il principale fautore dello storico gemellaggio tra le città di Civitavecchia e Amelia, unite nel nome della comune patrona Santa Fermina.

Tutti i membri del comitato lo ricordano oggi con immenso affetto, stima e profonda gratitudine per l’inestimabile eredità culturale e spirituale che lascia alla comunità, stringendosi attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia partecipa sentitamente al lutto per la scomparsa del dott Carlo De Paolis socio e membro dell’organo di controllo dal 2012 al 2015. Vicini alla famiglia esprimiamo le più sentite condoglianze.