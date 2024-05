“La scelta del tracciato magenta per la Orte-Civitavecchia è notizia positiva”

Questa infrastruttura è fondamentale e strategica per lo sviluppo dell’area. La sua ultimazione è attesa da troppi anni: non sono tollerabili ulteriori ritardi, ora bisogna procedere in maniera spedita” dichiara Unindustria

“La scelta del tracciato da cui partire per definire la progettazione definitiva del completamento di 12 km della Trasversale Orte-Civitavecchia è una notizia molto positiva per tutta l’area Nord del Lazio che, una volta ultimata l’opera, potrà finalmente beneficiare di un vero collegamento con lo snodo stradale e ferroviario di Orte e con il resto del Centro Italia. Questa infrastruttura è fondamentale e strategica per lo sviluppo dell’area. La sua ultimazione è attesa da troppi anni: non sono tollerabili ulteriori ritardi, ora bisogna procedere in maniera spedita” dichiara Unindustria.

“La decisione di procedere con il tracciato magenta è il risultato del dibattito pubblico che si è sviluppato nei mesi scorsi, a riprova che la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini porta a dei risultati importanti. Confidiamo fortemente, inoltre, che i lavori per superare l’abitato di Monte Romano partano quanto prima, ponendo fine a un disagio assolutamente insostenibile. Un grazie per questo risultato va alle istituzioni e in particolare al Commissario straordinario ingegner Ilaria Coppa per l’impegno e il lavoro che sta conducendo e che sta portando a risultati tangibili”.