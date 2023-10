La ruota panoramica saluta la Marina, la Statua del Bacio resta fino a giugno

Il ritorno della ruota non è sicuro, anche se il Comune sta lavorando ad un bando triennale per riportarla sul lungomare. Per la statua il rischio è che lasci piazza della Vita per la seconda volta

E’ stata rimossa in questi giorni la ruota panoramica alla Marina. L’accordo con il proprietario prevedeva la sua permanenza fino alla fine di ottobre. Il suo ritorno non è sicuro, anche se il Comune sta lavorando ad un bando triennale per riportarla sul lungomare. Diverso il discorso per la Statua del Bacio che resta di sicuro fino a giugno, dopo la proroga definita qualche mese fa. Sul dopo però c’è il rischio concreto che l’opera lasci per la seconda volta piazza della Vita. Le ipotesi infatti sono almeno due: la sua acquisizione, ma i costi sarebbero elevati o la sua rimozione. Il piano C potrebbe essere una trattativa che porti ad un nuovo affitto.